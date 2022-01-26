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Евро превысил отметку в 90 рублей

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Курс евро в ходе торгов впервые с июля превысил отметку в 90 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость валюты достигла значения 90,11 рублей.

В то же время доллар достиг отметки 79,92 рубля.

На днях Банк России принял решение временно прекратить закупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Так регулятор ответил на резкое падение курса рубля — 24 января на торгах значительно подорожали доллар и евро. ЦБ не уточнил, как долго не будет покупать валюту. В банке подчеркнули, что у регулятора есть все инструменты, чтобы предотвратить «угрозы для финансовой стабильности» страны.

После заявления ЦБ курс рубля несколько отыгрался. К 16.15 мск доллар стоил 78,47 рублей, евро — 88,73 рублей. По состоянию на 18.35 доллар торговался по 78,99 рублей, евро — по 89,40 рублей.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер ранее рассказал, что в 2021 году динамика евро была плохой: валюта потеряла 7% к доллару и продемонстрировала один из худших результатов среди валют фондирования. Он считает, что причинами того, что евро ослаб, являются высокая зависимость еврозоны от импорта сырья (которое серьезно подорожало в прошлом году), мягкая денежно-кредитная политика Европейского центрального банка (ЕЦБ) и неравномерность восстановления стран ЕС. Специалист уверен, что в нынешнем году власти не смогут справиться с этими проблемами, и евро будет и дальше стагнировать в сторону паритета с долларом.

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