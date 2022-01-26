Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Агент Хендрикса рассказал о причинах ухода игрока из «Спартака» 14:00
Лавров раскрыл методы борьбы США против России и Китая 13:59
В Башкирии мужчина избил сотрудницу кафе из-за 6 тыс. рублей 13:58
Bentley анонсировала первый аккумуляторный электромобиль 13:57
В Госдуме предложили жителям России определить понятие традиционных ценностей 13:55
Американца задержали в Воронеже за дебош в поезде 13:53
Президент Латвии уличил Россию в желании восстановить «советскую империю» 13:53
Басилашвили во второй раз вылечился от коронавируса 13:46
Сотрудник Tesla умер на фабрике в Калифорнии 13:42
Бренд-стратег объяснил, к чему приведет законопроект об ограничении... 13:40

Россия резко сокращает резервы в долларах

Глава МИД РФ Лавров сообщил о резком сокращении российских резервов в долларах

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Максим Шеметов/Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на парламентском часе в Госдуме, что Россия «резко сокращает» свои валютные резервы в долларах, сообщает ТАСС.

«Мы стремимся сокращать зависимость от доллара, и американцы нам в этом активно помогают, потому что делают почти все возможное, чтобы подорвать доверие к этой валюте, сделать ее рискованной для международных расчетов не только для России, но и для любой страны мира», — отметил глава министерства.

Ранее управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин рассказал, что Банк России для повышения курса рубля мог бы начать «упреждающие» продажи валюты на внутреннем рынке и обратиться к экспортерам.

Также он подчеркивал, что напряженность вокруг Украины может спровоцировать стремительный рост курса доллара — до 85–90 рублей в течение 30 дней.

По его словам, что курс может вернуться к «фундаментальным значениям», если заинтересованные стороны начнут решать украинский кризис дипломатическим путем.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть