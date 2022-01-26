Россия резко сокращает резервы в долларах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на парламентском часе в Госдуме, что Россия «резко сокращает» свои валютные резервы в долларах, сообщает ТАСС.

«Мы стремимся сокращать зависимость от доллара, и американцы нам в этом активно помогают, потому что делают почти все возможное, чтобы подорвать доверие к этой валюте, сделать ее рискованной для международных расчетов не только для России, но и для любой страны мира», — отметил глава министерства.

Ранее управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин рассказал, что Банк России для повышения курса рубля мог бы начать «упреждающие» продажи валюты на внутреннем рынке и обратиться к экспортерам.

Также он подчеркивал, что напряженность вокруг Украины может спровоцировать стремительный рост курса доллара — до 85–90 рублей в течение 30 дней.

По его словам, что курс может вернуться к «фундаментальным значениям», если заинтересованные стороны начнут решать украинский кризис дипломатическим путем.