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СТОКМАНН станет частью экосистемы Сбера

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Максим Блинов/РИА «Новости

Сбер и владелец российского СТОКМАНН Яков Панченко подписали соглашение по совместному развитию сегмента fashion в экосистеме. Стороны намерены подписать соглашение о приобретении Сбером 100% доли в компании СТОКМАНН в первой половине 2022 года.

Планируется, что СТОКМАНН и маркетплейс СберМегаМаркет будут интегрированы друг с другом.

«Сегмент eCom сегодня развивается стремительно. Появляется все больше новых удобных онлайн-сервисов для покупателей. Мы верим в то, что настоящий омниканальный fashion-ритейл уже не может ограничивать себя точками продаж в оффлайне и онлайн-магазином — мы должны давать нашему клиенту возможность совершать покупки там, где ему это удобно. В том числе на маркетплейсе», — заявил Яков Панченко.

«Уверен, что развитие категории fashion в индустрии электронной коммерции Сбера станет одним из ключевых драйверов роста. Наши действия совпадают с общемировым трендом на построение качественно новых омниканальных сервисов в этой важнейшей для покупателей категории», — рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.

СТОКМАНН — российский fashion-ретейлер, специализирующийся на сегментах от «среднего» до «премиума». Сегодня компания работает в России, представляя более 600 брендов по категориям: одежда, обувь, товары для детей, товары для дома. В настоящее время в России у СТОКМАНН работает 12 офлайн магазинов: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Мурманске. Оборот компании в 2021 году составил 10 млрд руб.

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