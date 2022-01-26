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Налоги и штрафы по номеру телефона можно будет оплатить во второй половине 2022 года

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Крупные банки планируют в ближайшие месяцы подключиться к С2G — сервису оплаты налогов и штрафов через Систему быстрых платежей (СБП) от Центробанка Об этом представители кредитных организаций сообщили «Газете.Ru».

Таким образом, россияне уже в этом году смогут совершать платежи в адрес госорганов по номеру телефона. Он будет использоваться в качестве идентификатора плательщика вместо номера счета.

ВТБ запустит опцию во втором-третьем квартале 2022 года, МТС Банк — в сентябре 2022 года, «АкБарс банк» — в 2022 году (кредитная организация не уточнила сроки). «В настоящий момент ЮниКредит Банк обсуждает с регулятором сроки реализации», — уточнили в пресс-службе банка. Конкретные параметры работы нового сервиса кредитные организации обещают сообщить ближе к дате запуска.

«Сервис позволит существенно ускорить зачисление средств в пользу госорганов, поскольку деньги поступят мгновенно, — уточнили в пресс-службе ВТБ. — Система быстрых платежей доказала свою эффективность и востребованность: в общем объеме переводов ВТБ доля операций через СБП превысила 70%. Новая опция будет способствовать еще более активному использованию Системы быстрых платежей».

По словам представителей банков, нововведение поможет улучшить качество сбора бюджетных платежей, снизить число ошибочных платежей.
Как ранее сообщал ЦБ, полноценный запуск сервиса С2G запланирован на весну 2022 года.

По данным Банка России, за время существования СБП россияне совершили через систему 836 млн переводов на 5 трлн рублей.

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