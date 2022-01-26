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Норвегия отменила карантин для всех российских туристов

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Depositphotos

Норвегия решила с 26 января 2022 года отменить карантин для всех российских туристов, независимо от прививочного статуса. Об этом Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщила директор Совета по туризму Норвегии в России Ольга Филиппенко.

«Норвегия первой из стран Северной Европы отменяет карантин для всех путешественников из России. С 26 января 2022 года гражданам РФ, не привитым от коронавируса или имеющим вакцинацию российскими препаратами, например «Спутником V», для въезда в Норвегию потребуется зарегистрироваться в специальной системе», — отметила Филиппенко.

По ее словам, регистрацию необходимо совершить в течение 72 часов до прилета. Также нужно сдать ПЦР-тест или тест на антиген за 24 часа до въезда и пройти экспресс-тестирование при въезде в Норвегию.

Если у российского туриста есть евросертификат о вакцинации, то правила для посещения Норвегии еще проще: нужно заполнить обязательную форму за 72 часа до прибытия и пройти бесплатное тестирование по прилету.

Туроператоры с оптимизмом встретили новость об отмене обязательного карантина в Норвегии для россиян. Представители туристической сферы отметили, что групповой туризм в страну может возобновиться уже весной.

19 января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что британские власти отменяют большинство ограничений, введенных в условиях выявления разновидности коронавируса типа «омикрон».

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