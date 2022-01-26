В Германии рассказали о роли российского газа

Глава немецкого энергетического концерна RWE Маркус Креббер заявил, что Германии очень необходим газ России. Об этом сообщается в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

По его словам, если прекратятся поставки из России, ФРГ сможет восполнить потребности в газе лишь через несколько недель.

«Если конфликт [вокруг Украины] еще больше обострится, в какой бы то ни было форме, то в любом случае это будет означать повышение цен», — обратил внимание Креббер.

В том случае, если РФ перестанет поставлять газ, Германии придется платить за ресурсы по высоким ценам, допустил глава RWE.

«Нам нужен российский природный газ, а России нужна валюта. В прошлом была напряженность, но газ всегда поступал», — уточнил он.

Также Креббер предупредил, что получить дополнительные объемы газа в краткосрочной перспективе для Германии будет сложно.

Ранее Германия призвала отказаться от санкций против России в энергетике.

Также в ФРГ назвали условие освобождения Берлина от компенсации за «Северный поток — 2».