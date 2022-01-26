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В Минсельхозе прокомментировали сообщения о подорожании детского питания

Минсельхоз стимулирует рост производства сырья для детского питания с целью стабилизации цен

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Минсельхоз с целью стабилизации цен системно работает над стимулированием роста сырья для детского питания, так как предприятиям приходится работать в условиях роста издержек. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что повысились цены на упаковку, топливо, электроэнергию, логистические услуги и другие составляющие себестоимости.

В Минсельхозе сообщили, что ежегодно наращивают объемы производители плодоовощной продукции, что, в частности, помогает эффективно развиваться предприятиям переработки.

По предварительным данным Росстата, в минувшем году в России были установлены рекордные показатели по производству плодов и ягод. Их валовый сбор во всех категориях хозяйств увеличился до 3,9 млн тонн, что на 7% больше по сравнению с 2020 годом. Планомерно развивается и производство крупяных культур, отметили в министерстве.

Сообщается также, что благодаря высокому урожаю отпускные цены на яблоки, которые массово используются производителями детского питания, за 2021 год уменьшились на 16,1%.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что производители детского питания предупредили, — их продукция в феврале подорожает. Речь шла о ценах на сухие и жидкие каши, напитки, хлебцы и десерты.

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