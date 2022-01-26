«Эксперт РА»: российские банки больше не повторят рекорд по прибыли

Исследование рейтингового агентства «Эксперт РА» показало, что прибыль российских банков в наступившем году будет меньше прогнозируемого результата прошлого года в 2,4–2,5 триллиона рублей. По оценке специалистов, она будет находиться в диапазоне 2,1–2,3 триллиона рублей, пишет РИА «Новости».

По прогнозу Центрального банка России (ЦБ РФ), чистая прибыль российских кредитных организаций в 2021 году может составить 2,5 триллиона рублей.

Специалисты пояснили, что чистая прибыль банковского сектора «не дотянет» до прошлогоднего уровня из-за ряда факторов. На это повлияли охлаждение рынка потребительского кредитования, замедление выдачи ипотеки, подорожание фондирования, увеличение стоимости риска как по розничным, так и по корпоративным ссудам.

Отмечается, что российские банки к концу 2021 года выдали гражданам более 19,4 млн потребительских кредитов, что на треть больше показателей 2020 года.

За декабрь 2021 года россияне взяли свыше 1,76 млн кредитов наличными, что практически на четверть (+22%) больше показателей предыдущего года.

Больше всего годовой рост отметился в Москве и Подмосковье (+38%), Тюменской области (+ 38%), Татарстане (+39%) и Иркутской области (40%). Самые минимальные показатели оказались в Удмуртии, Самарской и Омской областях, а также в Алтайском крае (везде +28%).

В сервисе отмечают, что число заемщиков, которые берут кредиты наличными, в период с 2016 по 2021 год, увеличилось в два раза. При этом рост зафиксирован, несмотря на снижение реальных доходов населения.