Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Ветеран ММА ударил зрителя на UFC 270 01:36
Россиянам назвали телефоны, которые нельзя прослушать 01:35
Россиян предупредили о возможном росте ставок по ипотеке 01:33
Роднина оценила шансы российских фигуристов на ОИ-2022 после замены Коляды 01:18
Вирусолог назвал сроки выхода на плато по коронавирусу в России 01:11
Лидер Приднестровья заявил, что Россия спасла Молдавию от кровавого конфликта 01:11
На Украине заявили, что Киев не собирается «воевать»... 01:10
США может вернуть своих дипломатов из КНР 00:57
Президент «Урала» Иванов рассказал, почему советовал Адамову выбрать... 00:53
Толстой не смог избраться вице-спикером ПАСЕ 00:50

Катар не сможет заменить Россию на газовом рынке Европы

Bloomberg: невозможно заменить российский газ катарским

close
100%

Катар не сможет масштабно увеличить поставки газа в Европу в случае, если «Газпром» ограничит поставки в ответ на гипотетические новые санкции. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой три информированные источника.

Сообщается, что производственные мощности эмирата уже полностью загружены — большая часть его грузов отправляется в Азию по долгосрочным контрактам. Их невозможно нарушить, пишет Bloomberg. По информации издания, поставщик также не хочет ставить под угрозу отношения с азиатскими партнерами, даже если это принесет выгоду в США и Европе.

Qatar Energy продает СПГ на спотовом рынке, оттуда он в основном отправляется в Европу. Но эти объемы слишком малы, чтобы иметь большое значение.

Накануне Вашингтон начал переговоры с Катаром и другими крупными экспортерами СПГ на случай перебоев с поставками газа в Европу из-за эскалации в Украине.

В январе 2022 года поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу достигнут нового исторического рекорда. При этом сообщается, что в 2022 году США станут крупнейшим экспортером СПГ в мире, опередив Австралию и Катар.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть