Катар не сможет заменить Россию на газовом рынке Европы

Катар не сможет масштабно увеличить поставки газа в Европу в случае, если «Газпром» ограничит поставки в ответ на гипотетические новые санкции. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой три информированные источника.

Сообщается, что производственные мощности эмирата уже полностью загружены — большая часть его грузов отправляется в Азию по долгосрочным контрактам. Их невозможно нарушить, пишет Bloomberg. По информации издания, поставщик также не хочет ставить под угрозу отношения с азиатскими партнерами, даже если это принесет выгоду в США и Европе.

Qatar Energy продает СПГ на спотовом рынке, оттуда он в основном отправляется в Европу. Но эти объемы слишком малы, чтобы иметь большое значение.

Накануне Вашингтон начал переговоры с Катаром и другими крупными экспортерами СПГ на случай перебоев с поставками газа в Европу из-за эскалации в Украине.

В январе 2022 года поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу достигнут нового исторического рекорда. При этом сообщается, что в 2022 году США станут крупнейшим экспортером СПГ в мире, опередив Австралию и Катар.