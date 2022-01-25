Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Аргентина передаст ВОЗ данные по испытаниям «Спутника V» 22:09
Киев потребовал от президента Хорватии извинений за антиукраинские высказывания 22:08
Франция побила прежний рекорд по суточной заболеваемости COVID-19 21:58
Макрон анонсировал переговоры с Путиным 28 января 21:57
«Видимо, это замена Ракицкому»: экс-тренер «Зенита» высказался... 21:50
В Белом доме заявили, что Байден не хочет отправлять войска США на Украину 21:45
В ходе стычек у здания Рады в Киеве пострадали более 20 человек 21:43
Авербух о фигуристе Коляде: объективно больше Олимпиады у него не будет 21:43
Великая о запрете украинским атлетам общаться с россиянами: от этого страдают... 21:37
В Белом доме оценили возможность встречи Путина и Байдена 21:33

В МВФ оценили, чем грозит мировой экономике обострение ситуации на Украине

МВФ: ситуация на Украине приведет к росту цен на энергоносители и повышением инфляции

close
100%
Yuri Gripas/Reuters

Первый заместитель директора — распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат заявила в эфире Bloomberg TV, что в случае конфликта между Россией и Украиной мир столкнется с повышением уровня инфляции из-за высокой стоимости энергии.

«Конфликт может только разогнать цены дополнительно. Поэтому это один из основных рисков», — указала Гопинат.

В представленном МВФ докладе о перспективах развития мировой экономики сообщалось, что повышенная инфляция сохранится «дольше, чем предполагалось», при продолжающихся сбоях в поставках и высоких ценах на энергоносители, которые сохранятся в 2022 году. Среди рисков для мировой экономики в том числе названа высокая «геополитическая напряженность» и новый штамм коронавируса «омикрон». По информации фонда, мировая экономика вступила в 2022 год в более слабой позиции, чем ожидалось.

Ранее эксперты выразили мнения, что ожидает Россию, если она «нападет на Украину».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть