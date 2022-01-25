В МВФ оценили, чем грозит мировой экономике обострение ситуации на Украине

Первый заместитель директора — распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат заявила в эфире Bloomberg TV, что в случае конфликта между Россией и Украиной мир столкнется с повышением уровня инфляции из-за высокой стоимости энергии.

«Конфликт может только разогнать цены дополнительно. Поэтому это один из основных рисков», — указала Гопинат.

В представленном МВФ докладе о перспективах развития мировой экономики сообщалось, что повышенная инфляция сохранится «дольше, чем предполагалось», при продолжающихся сбоях в поставках и высоких ценах на энергоносители, которые сохранятся в 2022 году. Среди рисков для мировой экономики в том числе названа высокая «геополитическая напряженность» и новый штамм коронавируса «омикрон». По информации фонда, мировая экономика вступила в 2022 год в более слабой позиции, чем ожидалось.

Ранее эксперты выразили мнения, что ожидает Россию, если она «нападет на Украину».