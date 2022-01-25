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Экономист Колташов назвал Украину «недоеденной добычей» ЕС и США

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Николай Лазаренко/РИА «Новости»

После завершения геополитического кризиса вокруг сообщений о возможном вторжении России на Украину международные кредиторы Киева снова начнут претендовать на украинские активы. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

«Украине не нужна война с Россией, чтобы развалить экономику, этот процесс и так уже запущен. Для ЕС и США Украина — недоеденная добыча», — заявил Колташов.

По мнению экономиста, когда международные финансовые институты, кредитующие Киев, признают, что тема вторжения на Украину является «пустой дипломатической болтовней», то продолжат «выкручивать руки» президенту Владимиру Зеленскому, чтобы взять под контроль украинские активы.

Колташов считает, что отток иностранного капитала из Украины продолжится и дальше. Вкупе с продолжающейся геополитической напряженностью вокруг возможного вторжения России на восток страны это создаст все предпосылки для будущего ослабления национальной валюты.

«Я не удивлюсь, если в ближайшее время та же гривна опустится до 30 за доллар и даже ниже», —заявил эксперт.

На 18.00 мск 25 января гривна торговалась к доллару по курсу в 28,34. С начала года украинская валюта просела к американской более чем на 5%.

Напряженная геополитическая ситуация в мире негативно сказалась и на российском фондовом рынке. В начале прошлой недели рынок акций закончил торги падением на 6,5% по индексу Мосбиржи, что стало сильнейшим падением с марта 2020 года. По состоянию на 25 января, рублевый индекс вновь превысил отметку 3300 пунктов, отыграв падение. К 14:08 мск индекс поднялся на 2,09%, до 3302,29 пункта, однако спустя четыре часа упал чуть ниже отметки 3250.

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