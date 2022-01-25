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Россиян предупредили о повышении цен на хлеб

РБК: крупный производитель хлеба в России Fazer предупредил о резком повышении цен

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Depositphotos

Российское подразделение финской компании, производящей хлебобулочные изделия, Fazer Group предупредило партнеров о повышении отпускных цен на продукцию. Об этом сообщает РБК.

С 1 февраля, цены вырастут от 16, до 30% в зависимости от категории, говорится в письме директора по продажам российского подразделения финской компании Анатолия Бренера. В документе также отмечается, что если контрагенты откажутся принять новую стоимость, компания «не сможет гарантировать 100% выполнения заказов по ценам, действующим до 1 февраля 2022 года».

Необходимость повысить цены компания объясняет выросшими расходами на сырье, упаковку, производство и реализацию продукции. Так, затраты на себестоимость производства выросли на 18,4%, а транспорт, затраты на рабочих и электроэнергия — на 5,3.

То, что Fazer предупредила партнеров о повышении цен, подтвердил председатель правления Национального союза хлебопечения Сергей Щедрин. При этом он не увидел предпосылок для резкого повышения цен, несмотря на то, что за последние годы затраты пекарей выросли, а доходы сильно упали.

В конце декабря в Минсельхозе предупредили о повышении цен на хлеб и масло. В докладе, подготовленном для правительства, сообщалось, что к 2 февраля производители поднимут стоимость муки на 2,9%, из-за чего подорожает хлеб в рознице.

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