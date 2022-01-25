Белый дом пригрозил России санкциями «тяжелее, чем в 2014»

В Белом доме заявили, что новые финансовые санкции, которые Вашингтон готовит против России на случай эскалации на Украине, гораздо болезненнее санкций 2014 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В 2014 году мы ввели санкции.. [которые привели к] обесцениванию валюты до 50%, а российский Центральный банк был вынужден задействовать 25% своих резервов для защиты рубля», — заявили в Белом доме.

Там напомнили, что что инфляция в России и сдерживающие ее процентные ставки тогда разогнались до двузначных значений.

Представитель американкой администрации добавил, что новые санкции против России будут водиться не поэтапно, а единовременно, без постепенного наращивания.

Накануне немецкий таблоид Bild сообщил, что США предложили новые санкции против России. Новый санкционный план был представлен в Берлине, он разработан главой ЦРУ Уильямом Бернсом.

Ранее госсекретарь США Блинкен пояснил, почему не стоит именно сейчас вводить санкции против РФ.