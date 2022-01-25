Bild: ФРГ пообещала США принять меры по «Северному потоку — 2» в случае эскалации на Украине

Берлин заверил Вашингтон, что в случае «вторжения» России на Украину газ не пойдет по «Северному потоку — 2», сообщает газета Bild со ссылкой на источники.

Издание утверждает, что США добивается от Германии, что Берлин взял на себя «ведущую роль в блокаде» поставок сырья, в том числе запуска «Северного потока — 2». Вопрос об эксплуатации газопровода обсуждался во время визита в Берлин главы ЦРУ Уильяма Бернса две недели назад.

Также отмечается, что американская сторона не довольна заявлением ведомством канцлера Германии и руководством Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которые не хотят отказываться от проекта трубопровода.

Ранее депутат бундестага от СДПГ Ральф Штегнер заявил, что для запуска газопровода «Северный поток — 2» в настоящее время нет каких-либо препятствий, необходимо лишь выполнить ряд требований.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.