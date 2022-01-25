«Газпром» увеличил транзит газа через Украину в Европу

«Газпром» с начала недели увеличил транзит газа через территорию Украины в Европу. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным «Оператора ГТС Украины» и словацкого оператора ГТС Eustream, прокачка могла вырасти на 22% — 24 января заявки на входе в ГТС Украины составляли 58,75 млн кубометров в сутки против 47,98 млн 21 января.

Транзит газа через Украину в Словакию вырос еще больше — на 26%. Так, 21 января через пограничный пункт между Словакией и Украиной было прокачено 33,39 млн кубометров, 24 января — 42,07 млн.

На прошлой неделе «Газпром» не стал бронировать дополнительный транзит газа через Украину и Польшу.

Накануне Goldman Sachs предупредил о возможном сокращении поставок газа из России в Европу. По мнению аналитиков, цены на газ также могут на некоторое время вернуться к рекордным уровням середины декабря или даже превысить эти показатели, если произойдет эскалация конфликта между Россией и Украиной.