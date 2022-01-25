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Еврокомиссия оценила влияние «омикрона» на экономику ЕС

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Быстрое распространение разновидности коронавируса типа «омикрон» окажет влияние на экономику Европы, однако не остановит тренд на ее восстановление. Об этом во время выступления в комитете Европарламента заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

«ВВП вряд ли в ближайшее время останется неподверженным влиянию быстрого распространения «омикрона». Однако мы не ожидаем, что восстановление экономики прекратится», — отметил Домбровскис.

По его словам, Евросоюз столкнулся с сильнейшим за многие десятилетия экономическим кризисом, который начался в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Лишь недавно, после ослабления большинства локдаунов, стал наблюдаться тренд на восстановление экономики.

По последнему прогнозу Еврокомиссии, в 2022 году рост ВВП Евросоюза ожидается на уровне 4,3%.

19 января Международная организация труда (МОТ) дала прогноз, что мировой рынок труда будет восстанавливаться медленнее из-за новой разновидности коронавируса, и показатели все так же будут хуже, чем до пандемии.

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