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В правительстве оценили идею введения минимальной розничной цены на пиво

Минпромторг назвал преждевременной идею установления МРЦ на пиво

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Depositphotos

Директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга России Никита Кузнецов прокомментировал предложение о введении минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы считаем, что пока преждевременно выходить с такой инициативой по ряду причин», — сказал он.

По его словам, в настоящий момент на рынке продовольствия сложная ситуация с ценами, поэтому министерство не станет совершать действий, которые могут эту ситуацию дестабилизировать еще больше.

Кузнецов также выразил сомнения в эффективности установления МРЦ на алкоголь. «Как это может повлиять на качество продукции, - непонятно, поставить барьер некачественной совершенно непонятно. Нет таких подтверждений реальных», — пояснил он.

Чиновник добавил, что направит позицию Минпромторга в письменном виде.

С 2022 года в России хотели повысить минимальную цену на водку – до 261 рубля за поллитра. Соответствующий приказ готовил Минфин. В Союзе производителей алкопродукции связали это с ростом акциза и подорожанием сырья. В Кремле повышение назвали вопросом экономической целесообразности.

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