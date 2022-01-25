В правительстве оценили идею введения минимальной розничной цены на пиво

Директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга России Никита Кузнецов прокомментировал предложение о введении минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы считаем, что пока преждевременно выходить с такой инициативой по ряду причин», — сказал он.

По его словам, в настоящий момент на рынке продовольствия сложная ситуация с ценами, поэтому министерство не станет совершать действий, которые могут эту ситуацию дестабилизировать еще больше.

Кузнецов также выразил сомнения в эффективности установления МРЦ на алкоголь. «Как это может повлиять на качество продукции, - непонятно, поставить барьер некачественной совершенно непонятно. Нет таких подтверждений реальных», — пояснил он.

Чиновник добавил, что направит позицию Минпромторга в письменном виде.

С 2022 года в России хотели повысить минимальную цену на водку – до 261 рубля за поллитра. Соответствующий приказ готовил Минфин. В Союзе производителей алкопродукции связали это с ростом акциза и подорожанием сырья. В Кремле повышение назвали вопросом экономической целесообразности.