Количество взятых россиянами потребкредитов в 2021 году выросло на треть

Российские банки к концу 2021 года выдали гражданам более 19,4 млн потребительских кредитов, что на треть больше показателей 2020 года. Об этом сообщает агентство «Прайм», ссылаясь на исследование сервиса «Кредистория».

«За весь 2021 год россияне получили 19,3 миллиона потребкредитов, что на 33% больше, чем за 2020 год (14,5 миллиона кредитов)», — отмечается в исследовании.

За декабрь 2021 года россияне взяли свыше 1,76 млн кредитов наличными, что практически на четверть (+22%) больше показателей предыдущего года.

Больше всего годовой рост отметился в Москве и Подмосковье (+38%), Тюменской области (+ 38%), Татарстане (+39%) и Иркутской области (40%). Самые минимальные показатели оказались в Удмуртии, Самарской и Омской областях, а также в Алтайском крае (везде +28%).

В сервисе отмечают, что число заемщиков, которые берут кредиты наличным, в период с 2016 по 2021 год, увеличилось в два раза. При этом рост зафиксирован, несмотря на снижение реальных доходов населения.

В конце декабря сообщалось, что с 1 апреля 2020 года по 1 июля 2021 года число россиян с кредитами выросло на 2,4% до 43 млн человек. Рост числа россиян с активными кредитами или займами связан с тем, что больше людей стали обращаться за деньгами в микрофинансовые организации (МФО).