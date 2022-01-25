В Минфине выступили против запрета криптовалюты

Директор департамента финансовой политики Министерства финансов России Иван Чебесков в ходе конференции «Криптоактивы: что вы хотели знать о регулировании, но боялись спросить» заявил, что криптовалютам необходимо регулирование, а не запрет, сообщает ТАСС.

«Первое, что нужно сделать, — защищать интересы наших граждан, потребителей этих услуг, тех, кто покупает эти активы или использует криптовалюту в каких-то других технологических решениях. В этой связи, конечно, на мой взгляд, нужно регулировать, а не запрещать. Регулирование позволит как раз обеспечивать ту прозрачность, которая позволит обеспечить защиту граждан», — считает Чебесков.

Он уточнил, что у ведомства уже есть подробный план по взаимодействию с криптовалютами.

«У нас есть подготовленная концепция регулирования, которую мы обсуждаем внутри Минфина, и сейчас ее направили в аппарат правительства. Пока решения по этой концепции у нас нет, официальной позиции правительство не было, но, тем не менее, направление нашей деятельности вот такое», — заявил Чебесков.

Ранее создатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров резко раскритиковал предложение ЦБ о запрете в России криптовалют.