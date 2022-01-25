В Минтруде заявили о готовности ПФР к перерасчету пенсий на 8,6%

Пенсионный фонд России (ПФР) уже готов к перерасчету пенсии из-за индексации на 8,6% в 2022 году. Об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов, передает РИА «Новости».

Пудов напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина страховые пенсии по старости для неработающих россиян в 2022 году будут увеличены на 8,6%. В первоначальных планах предполагалось индексировать пенсии на 5,9%. Теперь же средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера по старости с учетом увеличения составит 18 984 рубля.

«Пенсионный фонд Российской Федерации осуществит данный перерасчет увеличения размера пенсии с января месяца. Готовность Пенсионного фонда к этому изменению есть», — поделился Пудов.

По его словам, общая сумма расходов на три года с 2022-го по 2024-й составит 539,9 млрд рублей. То есть для увеличения размера пенсии средства есть. При этом выплату осуществят с доплатой за завершающийся январь.

20 января закон об индексации пенсий в России на 8,6% с 1 января 2022 года приняли сразу во втором и в итоговом третьем чтении на пленарном заседании в Госдуме.