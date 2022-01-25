Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Западный военный округ развернул батальон радиоэлектронной борьбы у границ... 13:37
Полиция Лондона расследует нарушения коронавирусных ограничений в канцелярии Джонсона... 13:35
В Минобороны Украины заявили об отсутствии угрозы полномасштабного... 13:30
The Hill: Россию стоит пригласить в НАТО 13:21
На Украине обвинили Запад в «психологических играх с эскалацией» 13:21
Стало известно о состоянии арестованного замминистра транспорта Токарева 13:20
В ГИБДД назвали условия для проверки состояния авто на дорогах 13:20
В конституцию Крыма внесут поправки 13:20
В «Авангарде» заявили, что не знали о прошлом обвиняемого в изнасиловании... 13:17
Доктор Мясников назвал бессмысленным массовое тестирование на COVID-19 13:14

В Минтруде заявили о готовности ПФР к перерасчету пенсий на 8,6%

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Пенсионный фонд России (ПФР) уже готов к перерасчету пенсии из-за индексации на 8,6% в 2022 году. Об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов, передает РИА «Новости».

Пудов напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина страховые пенсии по старости для неработающих россиян в 2022 году будут увеличены на 8,6%. В первоначальных планах предполагалось индексировать пенсии на 5,9%. Теперь же средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера по старости с учетом увеличения составит 18 984 рубля.

«Пенсионный фонд Российской Федерации осуществит данный перерасчет увеличения размера пенсии с января месяца. Готовность Пенсионного фонда к этому изменению есть», — поделился Пудов.

По его словам, общая сумма расходов на три года с 2022-го по 2024-й составит 539,9 млрд рублей. То есть для увеличения размера пенсии средства есть. При этом выплату осуществят с доплатой за завершающийся январь.

20 января закон об индексации пенсий в России на 8,6% с 1 января 2022 года приняли сразу во втором и в итоговом третьем чтении на пленарном заседании в Госдуме.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть