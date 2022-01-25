Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Западный военный округ развернул батальон радиоэлектронной борьбы у границ... 13:37
Полиция Лондона расследует нарушения коронавирусных ограничений в канцелярии Джонсона... 13:35
В Минобороны Украины заявили об отсутствии угрозы полномасштабного... 13:30
The Hill: Россию стоит пригласить в НАТО 13:21
На Украине обвинили Запад в «психологических играх с эскалацией» 13:21
Стало известно о состоянии арестованного замминистра транспорта Токарева 13:20
В ГИБДД назвали условия для проверки состояния авто на дорогах 13:20
В конституцию Крыма внесут поправки 13:20
В «Авангарде» заявили, что не знали о прошлом обвиняемого в изнасиловании... 13:17
Доктор Мясников назвал бессмысленным массовое тестирование на COVID-19 13:14

Saxo Bank назвал «зеленый» переход опасностью для роста экономики

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Susana Vera/Reuters

«Зеленый» переход может быть опасным для мировой экономики, препятствуя ее развитию и подпитывая энергокризис. Об этом сообщает Saxo Bank.

«Сейчас реальная экономика слишком мала для финансовых и экономических программ правительств, центральных банков и «зеленой» трансформации», — отметил в исследовании главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.

По его словам, препятствием для роста мировой экономики стал энергетический кризис. Однако одной из причин его возникновения является недостаточное инвестирование в добычу ископаемых видов топлива, и заменить их другими источниками пока что невозможно.

Якобсен считает, что страны сами создали «монстра», где переход к «зеленой» энергетике стал причиной подпитки энергетического кризиса. То есть отсутствие четкого и структурированного плана для перехода к «зеленой» энергетике лишь нарушает функционирование мировой экономики.

На фоне хаотичного энергоперехода цены на энергоносители будут держаться на высоком уровне: растущий спрос и цены на сырьевые товары, необходимые для поддержки процесса «зеленого» перехода, будут удовлетворяться неэластичным предложением, заключил Якобсен.

McKinsey Global Institute сообщил, что «зеленый» энергопереход потребует от глобальной экономики 7,5% ВВП или $275 трлн. В компании считают, что переход к нулевым углеродным выбросам должен быть всеобщим и затронуть все сектора экономики по всему миру.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть