Saxo Bank назвал «зеленый» переход опасностью для роста экономики

«Зеленый» переход может быть опасным для мировой экономики, препятствуя ее развитию и подпитывая энергокризис. Об этом сообщает Saxo Bank.

«Сейчас реальная экономика слишком мала для финансовых и экономических программ правительств, центральных банков и «зеленой» трансформации», — отметил в исследовании главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.

По его словам, препятствием для роста мировой экономики стал энергетический кризис. Однако одной из причин его возникновения является недостаточное инвестирование в добычу ископаемых видов топлива, и заменить их другими источниками пока что невозможно.

Якобсен считает, что страны сами создали «монстра», где переход к «зеленой» энергетике стал причиной подпитки энергетического кризиса. То есть отсутствие четкого и структурированного плана для перехода к «зеленой» энергетике лишь нарушает функционирование мировой экономики.

На фоне хаотичного энергоперехода цены на энергоносители будут держаться на высоком уровне: растущий спрос и цены на сырьевые товары, необходимые для поддержки процесса «зеленого» перехода, будут удовлетворяться неэластичным предложением, заключил Якобсен.

McKinsey Global Institute сообщил, что «зеленый» энергопереход потребует от глобальной экономики 7,5% ВВП или $275 трлн. В компании считают, что переход к нулевым углеродным выбросам должен быть всеобщим и затронуть все сектора экономики по всему миру.