Кийосаки предсказал снижение биткоина до $20 тысяч

Курс биткоина в ближайшее время может обвалиться до $20 тыс. Об этом в Twitter написал автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа», американский предприниматель и инвестор Роберт Кийосаки.

Кийосаки отметил, что использует эту возможность для покупки криптовалюты. При этом он уже занимался покупкой цифрового актива, когда тот торговался по $6 тыс. и $9 тыс.

Писатель считает, что обвал биткоина станет отличной возможностью, так как инвесторы получают прибыль, когда покупают, а не когда продают.

В конце 2021 года он также предупреждал, что золото, серебро, биткоин и недвижимость могут обвалиться в цене из-за «фальшивой инфляции», которую продвигают Федрезерв США и президент страны Джо Байден.

Стоимость биткоина в ходе торговой сессии в понедельник, 24 января, опускалась ниже $34 тыс. Основная криптовалюта продолжила свое падение, начатое еще в конце прошлой недели. В минувшую субботу котировки биткоина опускались до $35 тыс., что является минимальным значением с лета 2021 года.