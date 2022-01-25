Производство минтая в России за 2021 год выросло в полтора раза

Производство филе и фарша минтая в России в 2021 году выросло на 52% по сравнению с показателями 2020 года. Об этом ТАСС сообщили в Ассоциации добытчиков минтая (АДМ).

«По итогам 2021 года общий объем производства филе и фарша минтая в море превысил 123 тыс. тонн, увеличившись по сравнению с показателями 2020 года на 52% (81 тыс. тонн)», — отметили в организации.

Так, не менее 26 тыс. тонн минтаевой продукции глубокой переработки было произведено на береговых заводах Дальнего Востока. Из-за этого общий объем производства достиг 150 тыс. тонн.

По словам президента АДМ Алексея Буглака, в ближайшие годы в России выпуск продукции глубокой заморозки будет только расти. В частности, этому поспособствует переоборудование флота. Если в 2020 году судов-филейщиков было 30, в 2021 году их количество выросло до 34, а в 2022 году группировка этих судов может возрасти до 40.

Минтай — главный промысловый ресурс России с долей в национальном улове в 35%. В 2021 году его улов составил 1,721 млн тонн, снизившись на 5,8% по сравнению с уловом 2020 года.

20 января сообщалось, что из-за действовавших в прошлом году ограничений на поставки российской рыбы в Китай Ассоциация добытчиков минтая оценила потери рыбопромышленных компаний, специализирующихся на добыче минтая, в $400 млн.