Поставки СПГ в Европу в январе обновят исторический рекорд

В январе 2022 года поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу достигнут нового исторического рекорда. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe, они превысят 10 млрд кубометров.

В прошлый раз исторический максимум наблюдался в ноябре 2019 года и достигал 9,1 млрд кубометров.

Как пишет издание, европейский рынок получает огромные объемы СПГ благодаря сокращению спроса в Азии.

Европейские терминалы по состоянию на 18 января задействовали рекордные 73% от их максимальной пропускной способности — это работа на пределе. Главный европейский потребитель СПГ — Франция. В этой стране уровень использования мощностей регазификации достиг 92%, а в Нидерландах, через которые получает газ и Германия, — 90%.

При этом сообщается, что в 2022 году США станут крупнейшим экспортером СПГ в мире, опередив Австралию и Катар.

США в 2022 году станут крупнейшим в мире экспортером СПГ, в частности из-за поставок в Китай, которые растут высокими темпами. Из-за этого производители в США предпочитают заключать долгосрочные контракты с китайскими потребителями. Так, по оценке рейтингового агентства, в 2021 году импорт СПГ в Китай составил 82,6 млн тонн. В 2020 этот показатель был на уровне 67,6 млн тонн. А по прогнозам на 2022 год это значение превысит 85 млн тонн.