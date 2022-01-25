Россия и Китай планируют запустить новый маршрут по поставкам газа

Россия и Китай обсуждают проект по поставкам природного газа с месторождений Дальнего Востока. Об этом заявил посол России в Китае Андрей Денисов, сообщает ТАСС.

«Есть очень привлекательный проект по созданию так называемого западного маршрута поставок природного газа, а именно через Монголию. Это один проект <...> Есть еще один проект поставок природного газа с месторождений Дальнего Востока России, в том числе острова Сахалин. Вот еще один проект, который обсуждается. Причем обсуждается в достаточно, я бы сказал, высокой степени готовности итоговых документов», — сказал посол.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов рассказал, что в Азии может начаться энергетический кризис ничуть не слабее европейского, и кризис с поставками угля из Индонезии может стать хорошим козырем для России при переговорах о строительстве в Китай нового газопровода «Сила Сибири - 2».

При этом он отметил, что увеличение спроса на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии вызовет реакцию в Европе, где и так высокие цены на газ.

Обозреватель британского издания The Telegraph Рейчел Миллард в статье для издания писала, что в Европе беспокоятся из-за сделки России и Китая по строительству нового газопровода. По ее словам, стремление этих двух стран удвоить поставки сырья в Азию прошли почти незамеченным для Брюсселя и Лондона, которые заняты спорами вокруг «Северного потока — 2».

Планируемая магистраль в КНР будет иметь эквивалентную мощность в 50 млрд куб. м топлива в год. По мнению западных экспертов, реализация проекта позволит увеличить возможности Москвы на мировых рынках и окажет влияние на энергетическую независимость Европы.