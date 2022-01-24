Польша признала победу «Газпрома» с «Северным потоком-2»

Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что руководители польских государственных предприятий наказали страну, проиграв в борьбе с «Газпромом». Об этом он сообщил Biznes Alert.

Он заявил, что из-за подъема спотовых цен на газ страна потеряла за 1,5 года $4 млрд. Сикорский считает, то ответственность за это лежит на Польском нефтегазовом концерне PGNiG.

По его мнению, топливо для нужд частных потребителей Польша получает из внутренних источников, промышленность же вынуждена использовать импортное сырье.

Ранее сообщалось, что «Газпром» хочет навязать Польше очень выгодное газовое предложение, чтобы распространить свое влияние на страну. Об этом пишет польское издание Energetyka 24.

Автор статьи указывает, что россияне смогли внедрить в свою газовую политику макиавеллевский принцип, то есть, использовать для достижения целей не только силу основного поставщика газа в Европу, но и всевозможные уловки. Например, тезис о возможности заключить с Россией выгодный контракт станет особенно популярным, так как от высоких цен на газ страдает большая часть общества.