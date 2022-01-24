Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Путин созвонился с президентом Кубы Диас-Канелем 19:11
В США заявили, что стремятся не к конфронтации, а к дипломатии... 19:04
Каминский считает туалеты в самолете опасными для спортсменов 19:02
Ребенок взял телефон матери и случайно купил мебель на $1700 19:02
Бегемоты оказались способны различать голоса друг друга 19:00
В России защитят традиционные ценности 18:57
В Петербурге заявили о переходе в мобилизационный режим из-за «омикрона» 18:50
Российская гимнастка Трубникова рассказала о дружбе с Дзюбой 18:41
Белорусский вор в законе Паштет вновь вернется в тюрьму 18:38
Польша 25 января начнет строительство забора на границе с Белоруссией 18:33

Польша признала победу «Газпрома» с «Северным потоком-2»

Бывший глава МИД Польши Сикорский: польские предприятия проиграли в борьбе с «Газпромом»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Monty Rakusen/Getty Images

Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что руководители польских государственных предприятий наказали страну, проиграв в борьбе с «Газпромом». Об этом он сообщил Biznes Alert.

Он заявил, что из-за подъема спотовых цен на газ страна потеряла за 1,5 года $4 млрд. Сикорский считает, то ответственность за это лежит на Польском нефтегазовом концерне PGNiG.

По его мнению, топливо для нужд частных потребителей Польша получает из внутренних источников, промышленность же вынуждена использовать импортное сырье.

Ранее сообщалось, что «Газпром» хочет навязать Польше очень выгодное газовое предложение, чтобы распространить свое влияние на страну. Об этом пишет польское издание Energetyka 24.

Автор статьи указывает, что россияне смогли внедрить в свою газовую политику макиавеллевский принцип, то есть, использовать для достижения целей не только силу основного поставщика газа в Европу, но и всевозможные уловки. Например, тезис о возможности заключить с Россией выгодный контракт станет особенно популярным, так как от высоких цен на газ страдает большая часть общества.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть