ЕС направит Украине финансовую помощь

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз выделит Украине €1,2 млрд в связи с конфликтом в стране, а также готовит новой пакет макрофинансовой помощи. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня я объявляю новый пакет помощи в форме чрезвычайных займов и грантов. Прежде всего, Еврокомиссия предлагает новый пакет макрофинансовой помощи в €1,2 млрд. Этот пакет поможет Украине сейчас удовлетворить финансовые потребности из-за конфликта. Мы рассчитываем, что Совет и Европарламент как можно скорее утвердят этот пакет», — рассказала фон дер Ляйен.

Она отметила, что в ближайшее время начнется работа над второй – более большой – программой макрофинансовой помощи, чтобы в дальнейшем поддержать усилия по модернизации Украины.

Ранее глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) перевел второй денежный транш на счета правительства страны.

«Сегодня Украина получила второй транш от Международного валютного фонда по программе stand-by в размере 500 миллионов СДР (эквивалент 699 миллионов долларов США). Эти средства поступят на счета правительства в Национальном банке Украины и увеличат международные резервы», — отметил Шевченко.