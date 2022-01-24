Песков рассказал, что ожидает энергетический рынок Европы в случае санкций против России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, продолжит ли российский газ поступать в Европу в случае введения новых санкций в отношении РФ.

«Это еще один блестящий пример фейковой истерии, которая конструируется за счет информационных вбросов. Россия в самые нелегкие моменты наших отношений была гарантом энергетической безопасности Европы и безупречно выполняла контрактные обязательства. Россия ни разу не давала никому повода усомниться в своей надежности», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее заместитель главы Европейской комиссии Франс Тиммерманс заявил, что европейские страны должны быстрее и активнее финансировать возобновляемые источники энергии, чтобы отказаться от российского газа. Его словам привело агентство Bloomberg.

24 января чиновники в правительстве Великобритании заявили, что Россия может «шантажировать» Запад своими ресурсами и сократить поставки газа в Европу в случае введения Западом санкций на фоне ситуации на Украине.