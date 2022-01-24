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Владелец «Острова мечты» предсказал «смерть» торговых центров

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ГК «Регионы»

Торговые центры в современном формате больше не могут функционировать, и в ближайшее время их ждет «смерть». Об этом в интервью Forbes заявил владелец девелоперской группы «Регионы» и столичного парка развлечений «Остров мечты» Амиран Муцоев.

Проект «Остров мечты» и пандемия серьезно изменили взгляды предпринимателя на собственный бизнес. По словам Муцоева, у торговых центров в современном понимании больше нет будущего.

«Дело в том, что я и моя команда, акционеры — мы не верим в этот бизнес, в развитие ТЦ в нынешнем формате. Я больше не строю торговые центры и никогда не буду их строить. Это время ушло. Может быть, я ошибаюсь, но, как показывает практика и все, что происходит в мире, торговые центры умрут», — считает бизнесмен.

Он отметил, что нынешние ТЦ необходимо переформатировать. Однако большинство их владельцев и ряд компаний до сих пор за них держатся, надеясь на возвращение старых показателей и лучших времен.

Муцоев добавил, что сейчас почти любой бизнес стоит меньше, чем во времена до пандемии. Большинство участников рынка продолжают держаться за ТЦ, так как во многих городах с населением до полумиллиона человек они бывают заполнены практически на все 100%. Ближайшие годы они еще будут хорошо функционировать, однако дальше необходимо кардинально менять их формат.

В конце ноября сообщалось, что суммарный объем строительства торговых центров по итогам 2021 года в России (исключая Москву) может составить 644,8 тыс. кв. м, что на 88% выше аналогичного показателя 2020 года и на 1% выше введенных торговых площадей в 2019 году.

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