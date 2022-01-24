Итальянская UniCredit отказалась покупать банк «Открытие»

Итальянская группа UniCredit передумала приобретать банк «Открытие», так как риск санкций оказался очень высок, а слухи о покупке российского банка стали негативно влиять на котировки итальянской финансовой группы. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на свои источники в финансовой сфере.

Финансовая отчетность российской «дочки» UniCredit в 2021 году больше похожа на сокращение бизнеса в России, нежели на планы расширения. Финансовые эксперты отмечают, что доля иностранного капитала в российском банковском секторе на протяжении прошлого года снижалась, и тренд в ближайшее время никак не изменится.

Акции UniCredit на Миланской бирже падают из-за сообщений о покупке «Открытия». Каждое упоминание в СМИ после первой публикации в Bloomberg 11 января понижало стоимость акций итальянской компании.

Представители UniCredit отказались комментировать появившиеся в СМИ сообщения как по поводу покупки «Открытия», так и возможные опасения из-за санкций.

Эксперты считают, что иностранные участники рынка вряд ли купят банк «Открытие», учитывая геополитическую обстановку в мире. Поэтому сейчас среди возможных покупателей можно рассматривать лишь российских игроков.

UniCredit — вторая банковская группа Италии (после Intesa Sanpaolo). С 2011 года входит в число глобально системно значимых банков Европы. В России группа уже имеет дочерний банк — Юникредит-банк (входит в список системно значимых).

12 января Банк России получил несколько сообщений от потенциальных инвесторов, которые собираются приобрести банк «Открытие». Одним из потенциальных покупателей был именно UniСredit.