Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Глава МИД Германии призвала не смешивать территорию НАТО с Украиной 13:02
Bloomberg: в Европе предложили как можно быстрее отказаться от газа из России 13:01
Обновление прошивки сломало популярный смартфон 13:00
В России за последние сутки снизилось число госпитализаций с коронавирусом 12:58
В Подмосковье осудили гаишников, подаривших командиру BMW X6 12:57
Эван Рейчел Вуд рассказала, как Мэрилин Мэнсон насиловал ее на камеру 12:57
Фанаты «Ростова» поддержали бойкот матчей из-за Fan ID 12:56
Ученые: плод внутри египетской мумии сохранился, потому что «замариновался» 12:54
Вероятный кандидат на пост президента Армении описал отношения с Россией 12:54
Госдума: РФ ответит при переброске сил США в Прибалтику и Восточную Европу 12:50

Производители угля пожаловались на резкое сокращение экспорта угля через Дальний Восток

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РЖД

Российские производители угля пожаловались, что энергоноситель стало сложнее вывозить на экспорт, и РЖД сократили его поставки через Дальний Восток. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Производители оказались недовольны темпами перевозок угля на экспорт по Восточному полигону ОАО РЖД. За 2021 год они выросли лишь на 0,44% до 101,34 млн тонн. При этом план Минтранса был на 108,2 млн тонн.

Так, потери Бурятии в отгрузке на восток оцениваются в 4 млн тонн и не были компенсированы на других направлениях, Хакасия потеряла 6 млн тонн, Новосибирская область — 1 млн тонн.

Участники рынка отмечают, что сокращение поставок произошло из-за невыполнения ряда правительственных поручений. Так, не были отправлены 5,8 млн тонн из Бурятии и 0,6 млн тонн из Хабаровского края.

Также не был выполнен пункт протокола правительственной комиссии по транспорту о недопущении снижения погрузки из моногородов относительно среднегодового уровня 2018–2020 годов. Например, погрузка Черногорска в Хакасии была снижена вполовину (53%), Саган-Нура в Бурятии на 40% и Нерюнгри в Якутии более чем на четверть (26%).

Представители РЖД отметили, что компания выполняет обязательства по обеспечению провозной способности Восточного полигона. При этом рассматриваются различные варианты по ускорению достижения показателей, установленных планом на последующие годы.

Так, в РЖД рассматривают вариант ускорения работ на БАМе. Предлагается досрочно ввести 27 объектов, запланированных на 2023 год, что обеспечит прирост провозной способности на 24,2 млн тонн до 168,2 млн тонн.

11 января эксперты энергорынка заявили, что в 2022 году в Азии может начаться угольный кризис из-за дефицита ресурса на рынке.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть