Производители угля пожаловались на резкое сокращение экспорта угля через Дальний Восток

Российские производители угля пожаловались, что энергоноситель стало сложнее вывозить на экспорт, и РЖД сократили его поставки через Дальний Восток. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Производители оказались недовольны темпами перевозок угля на экспорт по Восточному полигону ОАО РЖД. За 2021 год они выросли лишь на 0,44% до 101,34 млн тонн. При этом план Минтранса был на 108,2 млн тонн.

Так, потери Бурятии в отгрузке на восток оцениваются в 4 млн тонн и не были компенсированы на других направлениях, Хакасия потеряла 6 млн тонн, Новосибирская область — 1 млн тонн.

Участники рынка отмечают, что сокращение поставок произошло из-за невыполнения ряда правительственных поручений. Так, не были отправлены 5,8 млн тонн из Бурятии и 0,6 млн тонн из Хабаровского края.

Также не был выполнен пункт протокола правительственной комиссии по транспорту о недопущении снижения погрузки из моногородов относительно среднегодового уровня 2018–2020 годов. Например, погрузка Черногорска в Хакасии была снижена вполовину (53%), Саган-Нура в Бурятии на 40% и Нерюнгри в Якутии более чем на четверть (26%).

Представители РЖД отметили, что компания выполняет обязательства по обеспечению провозной способности Восточного полигона. При этом рассматриваются различные варианты по ускорению достижения показателей, установленных планом на последующие годы.

Так, в РЖД рассматривают вариант ускорения работ на БАМе. Предлагается досрочно ввести 27 объектов, запланированных на 2023 год, что обеспечит прирост провозной способности на 24,2 млн тонн до 168,2 млн тонн.

11 января эксперты энергорынка заявили, что в 2022 году в Азии может начаться угольный кризис из-за дефицита ресурса на рынке.