Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Названы пять симптомов «омикрона» у вакцинированных от коронавируса 07:44
Семья президента Буркина-Фасо покинула страну 07:44
Стало известно, почему Роналду не перешел в «Манчестер Сити» 07:35
ПВО ОАЭ перехватили две ракеты, запущенные хуситами с территории Йемена 07:25
В России автокран протаранил пассажирский автобус 06:54
Хави: футболка «Барселоны» весит на 20 килограмм больше, чем в другом клубе 06:53
США выразили готовность расширить военную помощь Украине 06:52
ВЭБ обеспечил доходность пенсий по расширенному портфелю только в 4,7% годовых 06:45
Гончаренко высказался о перспективах работы в сборной 06:44
Кожевников: честно скажу, тягостно смотреть за тем, что происходит вокруг КХЛ 06:36

В Госдуме захотели расширить число получателей выплат по уходу за престарелыми

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Депутат Государственной думы Ярослав Нилов направил на имя главы Минфина РФ Антона Силуанова письмо, в котором предложил распространить выплаты по уходу за престарелыми на ухаживающих за одиноко проживающими пенсионерами старше 70 лет, передает RT.

Парламентарий указал в своем обращении, что граждане, которые осуществляют уход за инвалидами I группы, а также престарелыми в возрасте старше 80 лет либо нуждающимися в постороннем уходе, по заключению медицинского учреждения, имеют право на ежемесячную компенсационную выплату.

Кроме того, он отметил, что есть и такая категория лиц, как «одиноко проживающие граждане старше 70 лет», многие из которых в силу возраста и своего семейного положения также нуждаются в постороннем уходе.

Еще законодатель напомнил, что размер выплаты, которая действует с 1 июля 2008 года, составляет 1200 рублей. Сегодня, как считает Нилов, с учетом инфляции за прошедшие 13,5 года эта сумма не всегда позволяет человеку, осуществляющему уход за инвалидом или престарелым, даже компенсировать транспортные расходы, которые связаны с данной деятельностью.

«В целях подготовки проекта закона, предусматривающего повышение размера выплаты по уходу за данными категориями граждан до одного минимального размера оплаты труда, а также включение одиноко проживающих граждан старше 70 лет в перечень лиц, уход за которыми может осуществляться на условиях получения соответствующей выплаты, а также в целях подготовки финансово-экономического обоснования прошу вас дать поручение предоставить информацию о возможных дополнительных затратах из федерального бюджета и о наличии дополнительных источников финансирования для реализации предлагаемых изменений», — сказано в тексте послания.

Ранее в ПФР рассказали, что после увольнения с работы пенсионер имеет право на перерасчет пенсии с учетом дополнительных выплат от государства.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть