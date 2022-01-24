В Госдуме захотели расширить число получателей выплат по уходу за престарелыми

Депутат Государственной думы Ярослав Нилов направил на имя главы Минфина РФ Антона Силуанова письмо, в котором предложил распространить выплаты по уходу за престарелыми на ухаживающих за одиноко проживающими пенсионерами старше 70 лет, передает RT.

Парламентарий указал в своем обращении, что граждане, которые осуществляют уход за инвалидами I группы, а также престарелыми в возрасте старше 80 лет либо нуждающимися в постороннем уходе, по заключению медицинского учреждения, имеют право на ежемесячную компенсационную выплату.

Кроме того, он отметил, что есть и такая категория лиц, как «одиноко проживающие граждане старше 70 лет», многие из которых в силу возраста и своего семейного положения также нуждаются в постороннем уходе.

Еще законодатель напомнил, что размер выплаты, которая действует с 1 июля 2008 года, составляет 1200 рублей. Сегодня, как считает Нилов, с учетом инфляции за прошедшие 13,5 года эта сумма не всегда позволяет человеку, осуществляющему уход за инвалидом или престарелым, даже компенсировать транспортные расходы, которые связаны с данной деятельностью.

«В целях подготовки проекта закона, предусматривающего повышение размера выплаты по уходу за данными категориями граждан до одного минимального размера оплаты труда, а также включение одиноко проживающих граждан старше 70 лет в перечень лиц, уход за которыми может осуществляться на условиях получения соответствующей выплаты, а также в целях подготовки финансово-экономического обоснования прошу вас дать поручение предоставить информацию о возможных дополнительных затратах из федерального бюджета и о наличии дополнительных источников финансирования для реализации предлагаемых изменений», — сказано в тексте послания.

Ранее в ПФР рассказали, что после увольнения с работы пенсионер имеет право на перерасчет пенсии с учетом дополнительных выплат от государства.