ВЭБ обеспечил доходность пенсий по расширенному портфелю только в 4,7% годовых

Выполняющий функции государственной управляющей компании (ГУК) по управлению пенсионными накоплениями россиян ВЭБ.РФ обеспечил по итогам прошлого года доходность по расширенному портфелю в 4,66% годовых, а доходность по портфелю государственных ценных бумаг (ГЦБ) - 4,94% годовых. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на руководителя департамента доверительного управления ВЭБа Александра Попова.

Доход по расширенному портфелю — 88,9 млрд рублей, это гораздо меньше, чем в 2022 году, когда он составлял 124 млрд рублей. По портфелю госбумаг — 1,86 млрд рублей в 2021 году (против 2,68 млрд рублей в 2020).

Стоимость активов в расширенном портфеле теперь — 1,96 трлн рублей, по ГЦБ - 37,6 млрд рублей.

Отмечается, что определяющим фактором, влияющим на результаты ГУК, стало снижение стоимости долговых инструментов из-за ужесточения денежно-кредитной политики и растущей инфляции.

Ранее стало известно, что новые правила инвестирования накопительных пенсионных средств в ипотечные ценные бумаги (ИЦБ) не несут в себе серьезных рисков, в том числе – повторения финансового кризиса аналогично тому, который произошел в США в 2008-м году и затронул всю мировую экономику. Такое мнение выразили эксперты, опрошенные «Газетой.Ru».