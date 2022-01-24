В России могут появится новые льготы для малоимущих семей

Власти РФ собираются обсудить адресную помощь малообеспеченным семьям. Соответствующий законопроект Минпромторг намерен рассмотреть с правительством страны. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на материалы данного ведомства, подготовленные к правительственному часу в Госдуме в конце прошлого года.

Сообщается, что инициативу уже подписал министр промышленности России Денис Мантуров. Он предлагает выдавать малоимущим «детскую карту» – аналог «Пушкинской карты» для школьников и студентов.

Как отметил Мантуров, новые льготы могут стать «хорошим стимулом для повышения спроса на отечественную продукцию». По его словам, «львиная доля потребления» в таких категориях, как одежда, обувь и спортивный инвентарь приходится на зарубежные товары.

В пресс-службе Минпромторга заявили изданию, что в настоящее время прорабатывают такую инициативу.

По словам президента Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонины Цицулиной, производители выступили в поддержку инициативы. Причем родителям будут полезны даже разовые выплаты, уверена она.

«В свою очередь, считаем: поддержку следует сделать ежемесячной, например, около 10 тыс. на семью. При этом средства на «детской карте» сгорать не должны. Тогда родители смогут копить их на более необходимые, дорогие товары, если у них будет такая потребность», — отметила эксперт.

Ранее стало известно, что российское правительство разрабатывает дорожную карту по запуску целостной системы поддержки семей с детьми, которая предполагает дополнительную помощь малообеспеченным россиянам.