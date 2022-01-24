В России могут вырасти цены на мясо

Мясо птицы в России может подорожать уже к концу января в связи с новыми ограничениями Россельхознадзора на ввоз инкубационных яиц из некоторых стран Евросоюза. Это привело к нехватке яиц на рынке и рост цен на данную продукцию, сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на главу консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберта Давлеева.

По его словам, нехватка и увеличение стоимости яиц вынудит ряд птицефабрик закупать продукцию у непроверенных поставщиков, что грозит занесением болезней, снижением сохранности птицы, а в конечном итоге — ростом себестоимости.

В «Траст-Птицеводческие активы» согласились с тем, что из-за проблем с закупкой инкубационных яиц тушка бройлера на полках может к концу текущего месяца стать дороже на 6–8 руб. за 1 кг.

В связи с закрытием Россельхознадзором поставок инкубационных яиц из ФРГ, Нидерландов и Франции в конце 2021 года — начале 2022-го цены на такую продукцию пересекли отметку в 40 рублей (за штуку), тогда как стандартная стоимость составляет порядка 20 рублей, пишет издание.

В январе стало известно, что Россельхознадзор ввел ограничения на поставки в РФ живой птицы и птицеводческой продукции из-за ситуации с «высокопатогенным гриппом птиц» в европейских странах.

Ранее в Национальной мясной ассоциации (НМА) заявили, что из-за растущей нехватки аминокислот и витаминов в стране могут возникнуть проблемы в работе комбикормовых заводов и производстве мяса.