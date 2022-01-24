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В России задумались о введении новой налоговой льготы

Депутат Госдумы Щапов предложил освободить от налога при покупке участка в труднодоступных местах

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов заявил, что в России необходимо ввести новую налоговую льготу. Об этом сообщает Ura.ru.

По словам депутата, семьям следует предоставлять временную льготу при приобретении первого земельного участка в труднодоступных местах. Он предложил освободить россиян от уплаты необходимой суммы на один--два года.

Как отметил парламентарий, государству выгоден рост числа собственников земли, так как это стабилизирует экономическое положение домохозяйств.

«Но практика показывает, что наиболее ликвидные участки — рядом с крупными городами. В результате там земли уже нет, а стоит она огромных денег. В связи с этим есть смысл стимулировать расселение граждан на более удаленных территориях. Порождаемый таким образом спрос станет стимулом для муниципалитетов обеспечивать такие новые поселки хотя бы минимальной инфраструктурой», — продолжил Щапов.

Также политик заявил о наличии условия, при котором россияне освобождаются от налога на землю. Он не взимается, если площадь участка составляет «до шести соток». В остальных случаях налог придется заплатить.

«Это вполне оптимальная площадь для строительства своего дома», — заявил Щапов.

Он добавил, что любой муниципалитет может обеспечить льготу по земельному налогу тем или иным категориям граждан.

Ранее доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Равиль Ахмадеев разъяснил, каким дачникам не нужно платить налог с продажи самовыращенных овощей.

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