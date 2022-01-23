Илон Маск и Джефф Безос лишились десятков миллиардов долларов за неделю

Богатейшие люди мира — основатель Tesla Илона Маска и владелец Amazon Джефф Безос — потеряли за неделю рекордные суммы из-за падения акций технологических компаний. Об этом пишет Bloomberg.

Так, Маск за прошедшие семь дней лишился $25,1 млрд, его состояние уменьшилось более чем на 9%. Безос потерял $20 млрд. Чанпэн Чжао из Binance потерял $17,7 млрд, состояние главы Meta (бывшая Facebook) Марка Цукерберга сократилось меньше — на $10,4 млрд.

На прошлой неделе рынки упали больше всего с начала пандемии, при этом акции технологических компаний приняли на себя основную тяжесть на фоне шатких доходов компаний и перспектив повышения процентных ставок в США.

Накануне Маск взбесил инвесторов Tesla и попал под суд. Причиной обращения акционеров в суд стало то, что Маск в 2016 году вынудил совет директоров согласиться на поглощение компании SolarCity, в которой миллиардер был главным акционером. Сообщается, что покупка новой компании обременила Tesla финансовыми проблемами и долгами SolarCity.

В 2016 году сделка состоялась — поглощение было оплачено акциями Tesla на сумму $2,6 млрд. Истцы требуют вернуть полученные Маском активы за слияние компаний, которые с тех пор существенно подорожали.