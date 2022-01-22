В Госдуме ответили на слова Дурова о запрете криптовалюты в России

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров прокомментировал слова создателя Telegram Павла Дурова о последствиях запрета криптовалют в России.

«Дуров — умный человек. И когда он других людей считает за дураков, это очевидная политика. Валюта выпускается государствами, которые гарантируют оборот соответствующей валюты. Государство еще имеет эмиссионный доход, если оно выпускает бумажный рубль, например. Оно же не просто выдало его гражданам — взамен получило налоги, что-то еще. В данном случае мы имеем нечто, выпущенное частными лицами, которые взяли эмиссионный доход», — сказал Федоров в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Депутат добавил, что криптовалюта не имеет государственных гарантий, поэтому, «на каком-то этапе» ее запретят во всех странах как мошенническую схему.

Также он напомнил, что согласно российской Конституции, единственным средством расчетов в РФ должен быть рубль, а другой выпуск валют с получением незаконного эмиссионного дохода — это мошенничество.

Ранее Дуров заявил, что случае введения запрета на использование криптовалют в России, страна потеряет IT специалистов, также будут уничтожены некоторые отрасли высокотехнологичной экономики.

На днях ЦБ предложил ввести запрет на операции с криптовалютой – выпуск, обращение, обмен. Владение цифровыми активами пока запрещать не будут — это возможно делать через иностранные площадки, уточнил регулятор. Какая будет ответственность за нарушения, пока неизвестно. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».