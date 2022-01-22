Россиян предупредили о повышении ставок по ипотеке

Аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин предположил, что ипотечные ставки в этом году могут вырасти сразу на несколько процентных пунктов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что с начала 2022 года процентные ставки по ипотеке уже выросли до 0,25-1,25 процентного пункта и сегодня в среднем составляют 9,8%.

По словам Осина, ипотечные ставки достигнут максимума уже в середине 2022 года. При этом расчетный базовый справедливый уровень ключевой ставки Центробанка на этот год составит 8-11%, прогнозирует эксперт.

Уровень ипотечных ставок при таком сценарии может достичь 16%, добавил он.

При этом старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова считает, что ставки по ипотеке могут достичь в этом году 13%, а объем выдачи замов на покупку жилья снизится на 5-7% по сравнению с 2021 годом.

В свою очередь руководитель аналитического центра «Циан» Алексей Попов заверил, что пугающие прогнозы маловероятны, так как ипотека от 12% в России может затормозить развитие рынка и привести к сжатию спроса в два раза.

Ранее сообщалось, что средний размер ипотеки в России за 2021 год вырос на 25%, до 3,28 млн рублей.