Дуров резко раскритиковал предложение ЦБ о запрете в России криптовалют

В случае введения запрета на использовании криптовалют в России, страна потеряет IT специалистов, а также будут уничтожены некоторые отрасли высокотехнологичной экономики. Об этом заявил создатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров.

«Ни одна развитая страна не запрещает криптовалюты. Причина: такой запрет неизбежно затормозит развитие блокчейн-технологий в целом. Эти технологии повышают эффективность и безопасность многих видов человеческой деятельности – от финансов до искусства», — выразил мнение миллиардер.

Он отметил, что Россия является одним из лидеров по количеству высокопрофессиональных специалистов блокчейн-индустрии.

«Вдумчивое регулирование позволит стране сбалансировать распределение сил в международной финансовой системе и стать одним из крупных игроков новой экономики», — написал предприниматель в своем Telegram-канале.

Дуров предупредил, что запрет криптовалют может «поставить крест» на легальных российских проектах в сфере блокчейн-индустрии.

Ранее ЦБ предложил ввести запрет на операции с криптовалютой – выпуск, обращение, обмен. Владение цифровыми активами пока запрещать не будут — это возможно делать через иностранные площадки, уточнил регулятор. Какая будет ответственность за нарушения, пока неизвестно. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».