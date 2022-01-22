Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Петербурге прошли рейды по бойкотирующим QR-коды заведениям общепита 11:18
Украинские силовики разместили ЗРК у населенного пункта в Донбассе 11:14
Китай разрешил въезд одному из лидеров сборной России по биатлону 11:10
Рогозин пообещал разобраться с невыдачей визы США российскому космонавту 10:52
Валиевой подарили картинку «Девочка на шаре» 10:50
В ПФР рассказали, как выйти на пенсию в 50 лет 10:46
Мишустин поручил ФАС проверить обоснованность цен ПЦР-тестов 10:40
Медведев разгромил ван де Зандсхулпа на Australian Open 10:31
Правительство утвердило план дополнительных мер по борьбе... 10:31
Горнорабочий погиб на шахте «Осинниковская» в Кемеровской области 10:18

Дуров резко раскритиковал предложение ЦБ о запрете в России криптовалют

Дуров: запрет криптовалют в РФ приведет к оттоку IT-экспертов и уничтожит отрасли в экономике

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
durov/instagram.com

В случае введения запрета на использовании криптовалют в России, страна потеряет IT специалистов, а также будут уничтожены некоторые отрасли высокотехнологичной экономики. Об этом заявил создатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров.

«Ни одна развитая страна не запрещает криптовалюты. Причина: такой запрет неизбежно затормозит развитие блокчейн-технологий в целом. Эти технологии повышают эффективность и безопасность многих видов человеческой деятельности – от финансов до искусства», — выразил мнение миллиардер.

Он отметил, что Россия является одним из лидеров по количеству высокопрофессиональных специалистов блокчейн-индустрии.

«Вдумчивое регулирование позволит стране сбалансировать распределение сил в международной финансовой системе и стать одним из крупных игроков новой экономики», — написал предприниматель в своем Telegram-канале.

Дуров предупредил, что запрет криптовалют может «поставить крест» на легальных российских проектах в сфере блокчейн-индустрии.

Ранее ЦБ предложил ввести запрет на операции с криптовалютой – выпуск, обращение, обмен. Владение цифровыми активами пока запрещать не будут — это возможно делать через иностранные площадки, уточнил регулятор. Какая будет ответственность за нарушения, пока неизвестно. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть