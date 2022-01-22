Зеленский ввел санкции против российских компаний и Артемия Лебедева

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против ряда российский и австрийских граждан, а также против нескольких российских компаний. Об этом говорится в указе, который опубликован на сайте президента.

Под санкции попали три гражданина Австрии, постпред президента РФ на Кавказе Юрий Чайка и дизайнер Артемий Лебедев.

Санкции включают блокировку активов – временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом на Украине, а также предотвращение выведения капиталов за пределы Украины сроком на пять лет.

В санкционый список попали компании «Ленпромтранспроект», «Геоземстрой», акционерное общество «Страховая бизнес группа».

Ранее сообщалось, что конгрессмены-демократы внесли в Палату представителей Конгресса США новую версию санкций в отношении России в случае эскалации напряженности вокруг Украины.

До этого газета The Washington Post сообщила, что член Палаты представителей от Республиканской партии Джим Бэнкс представил Конгрессу США «Акт о привлечении Путина к ответственности», в котором предложил ввести новые санкции против России и ее граждан. В черный список вошли президент России Владимир Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, глава СК РФ Александр Бастрыкин, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и другие. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».