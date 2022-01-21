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В Молдавии отреагировали на письмо «Газпрома» с требованием погасить долги

Премьер Молдавии назвала недружественным письмо «Газпрома» о прекращении поставок за неуплату

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Natalia Gavrilia/Facebook

Молдавский премьер-министр Наталья Гаврилица заявила в эфире телеканала «Журнал-ТВ», что власти страны воспринимают письмо «Газпрома», в котором российская компания сообщает о прекращении поставок газа за неуплату, как недружественный жест. Об этом сообщает ТАСС.

«Газпром» — большая, серьезная компания, выплату этих $25 млн можно было отсрочить на 10 дней, на месяц. На наш взгляд, при минимальной готовности к сотрудничеству можно было найти коммерческие решения. Мы воспринимаем это как недружественный жест. По крайней мере, это письмо, которое мы получили, очень четко гласило, что если платежи не будут осуществлены до 20-го числа, то 21-го, в 9 часов утра, поставки будут прекращены», — сказала премьер.

Она допустила повышение тарифов на газ, из-за его высокой закупочной цены, но подчеркнула, что кабмин «сделает все», чтобы граждане не ощутили роста цен.

Ранее парламент Молдавии объявил чрезвычайное положение на территории страны на фоне «газового кризиса». ЧП будет действовать в течение 60 дней. Решение поддержали 58 депутатов (из 101) от правящей партии «Действие и солидарность». При этом оппозиционные парламентарии предложение властей Молдавии не поддержали.

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