Fitch: запуск «Северного потока — 2» могут отложить на 2023 год

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко рассказал РИА «Новости» о том, когда возможен запуск российского газопровода «Северный поток — 2».

«Вряд ли у кого-то сейчас есть уверенность, что проект обязательно будет запущен в 2022 году, хотя еще какое-то время назад казалось, что газопровод в самое ближайшее время заработает», — отметил специалист.

По его словам, Украина выступает против запуска газопровода, а появление в цепочке дополнительного звена может замедлить процесс сертификации. Маринченко считает, что рост геополитической напряженности также может негативно сказаться на перспективах проекта — особенно если проект станет проблемным для Германии.

Ранее сообщалось, что консультации с Украиной по «Северному потоку — 2» замедлят сертификацию на 2 месяца.

Строительство «Северного потока — 2» было завершено 10 сентября 2021 года. Для его запуска фирме Nord Stream 2 AG необходимо получить регистрацию. 16 ноября Федеральное сетевое агентство ФРГ приостановило сертификацию газопровода. Регулятор отметил, что процесс возобновится только в том случае, когда фирма с штаб-квартирой в швейцарском г. Цуг передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой «дочки».