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В России оценили отказ Германии выплачивать компенсацию за «Северный поток — 2»

ФНЭБ: РФ пойдет в суд после отказа ФРГ выплачивать компенсацию за «Северный поток — 2»

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Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач прокомментировал заявление министра энергетики ФРГ Роберта Хабека об отказе от выплаты компенсаций, если российский газопровод «Северный поток — 2» не будет сертифицирован. Его слова приводит «Лента.ру».

По его словам, судебные разбирательства потребуются, если проект будет заблокирован под «надуманным» предлогом. «Некоторые уже ведутся параллельно с процессом сертификации. В результате может быть принято решение о необходимости компенсировать потери инвесторов проекта», — пояснил Гривач.

Он отметил, что в настоящий момент происходит подготовка к возобновлению сертификации газопровода в соответствии с планом, который оператор проекта и регулятор наметили в ноябре 2021 года.

По словам замглавы ФНЭБ, сейчас нет оснований думать, что правительство Германии собирается уступить давлению извне и заблокировать этот процесс по политическим мотивам.

Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия не заплатит компенсацию, если ЕС не одобрит «Северный поток — 2». По его словам, если процедура регистрации возобновится, должно быть установлено, соблюдались ли условия для одобрения «Северного потока — 2». Если выявится нарушение немецких и европейских правил, то Берлину не придется платить компенсацию, пояснил вице-премьер Германии.

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