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«Циан» перечислил арендаторов, которым сложнее всего снять квартиру в Москве

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Отказ в аренде жилья в Москве чаще всего получают семьи с детьми, владельцы домашних животных и арендаторы, не имеющие между собой никаких связей. Об этом пишет РБК, ссылаясь на аналитический обзор ЦИАН.

Так, меньше всего шансов заселиться в съемную квартиру у тех, кто хочет разделить жилье с кем-то еще. Если на аренду претендует один человек, то ему одобрят съем в 41% случаев. На два человека согласятся в 38% случаев, а на троих уже всего 21%.

Если в квартире собираются жить два и более человека, то меньше всего шанс на заселение имеют те, у кого нет ни семейных, ни родственных связей. В этом случае одобрение получают лишь четверть потенциальных квартиросъемщиков, а если семей несколько – 15%.

Усложняет поиск жилья наличие детей. Несмотря на то, что именно эта категория заинтересована в долгосрочной аренде, собственники жилья не всегда хотят заселять таких жильцов, так как опасаются за сохранность своего имущества. В этом случае одобрение получают лишь 37% семей с детьми.

Также сложнее стало снимать тем, у кого есть домашние животные. Если летом таких жильцов готовы были заселить около 45% собственников, то сейчас всего треть (34%).

Профессия потенциального квартиросъемщика также играет определенную роль. Так, во время пандемии коронавируса владельцы жилья стали менее охотно сдавать жилье работникам медицинской сферы. Если летом о готовности заселить медиков заявляли 60% собственников, то сейчас всего 35%.

В конце декабря аналитики из «Циан» сообщили, что средние ставки аренды жилья в Москве с января месяца выросли практически на четверть впервые за 10 лет.

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