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Банк России возобновит выдачу кредитов для поддержки малого бизнеса

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Банк России с 24 января возобновит выдачу кредитов в рамках поддержки кредитования малых и средних предприятий, которые больше всего пострадали от ограничительных мер в пандемию. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Банк России с 24 января 2022 года возобновляет предоставление кредитов в рамках временного механизма поддержки кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) из отраслей, в наибольшей степени подверженных негативному влиянию дополнительных противоэпидемических мер», — отмечается в сообщении.

В организации считают, что такое решение поможет кредитным организациям удовлетворить запросы представителей МСП на получение льготных кредитов, которые не были обработаны в конце 2021 года из-за высокой нагрузки. При возможных новых ограничениях эта мера также окажет дополнительную поддержку.

В ЦБ добавили, что кредиты в рамках поддержки бизнеса будут выдаваться до 31 марта 2022 года.

Ранее в пятницу общественная организация «Опора России»обратилась к Минэкономразвития с просьбой поддержать предложение по списанию кредитов, полученных бизнесом в пандемию, при условии сохранения 90% рабочих мест.

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