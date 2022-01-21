Бизнес захотел списания льготных кредитов при сохранении 90% рабочих мест

Общественная организация «Опора России» просит Минэкономразвития (МЭР) поддержать предложение по списанию кредитов, полученных бизнесом в пандемию, при условии сохранения 90% рабочих мест. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на письмо президента бизнес-объединения Александра Калинина главе министерства Максиму Решетникову.

«Прошу вас поддержать предложение «Опоры России» по списанию тела кредитов и процентов по ним в рамках программы ФОТ 3.0 для хозяйствующих субъектов, выполнивших обязательства по сохранению занятости и разработать необходимые изменения в нормативную базу», — отмечается в письме.

Представители бизнеса считают, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране и распространении ограничений из-за новой волны коронавируса, могут произойти неблагоприятные экономические последствия для тех компаний, которые получили кредит по льготной программе и взяли на себя обязательство сохранить не менее 90% рабочих мест.

В пресс-службе Минэкономразвития отметили, что второй этап программы льготного кредитования поддержали почти 28 тыс. предприятий сектора МСП из наиболее пострадавших отраслей. ФОТ 3.0 смог привлечь более 90 млрд рублей заемного капитала для поддержки более 600 тыс. работников. 13,5 тыс. заемщиков смогли снизить кредитную нагрузку, тем самым увеличив срок погашения кредита до года.

МЭР считает, что бизнес восстанавливается, и ключевые показатели постепенно приближаются к допандемийному уровню. В частности это происходит при помощи кредитной поддержки по программам ФОТ, которые последние 1,5 года реализует правительство.

В конце февраля прошлого года замглавы МЭР Татьяна Илюшникова заявила, что 98% бизнеса, взявшие льготные кредиты, сохранили рабочие места.