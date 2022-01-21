Бизнес оказался против предложения ежегодного увеличения МРОТ

Бизнес высказался против предложения Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) ежегодно увеличивать соотношение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и медианной зарплаты на 1 п. п. до 2030 года. Об этом пишут «Ведомости».

Представители тарифообразующих отраслей, куда входят предприятия электроэнергетики, ЖКХ, транспорта и прочих, не готовы поддержать предложение по ежегодному увеличению МРОТ. В качестве основных опасений представители компаний назвали риск ускорения инфляции и повышение тарифов. В дополнение к этим рискам в компаниях заявили, что из-за роста МРОТ нарушится баланс интересов потребителей тепловой энергии и поставщиков, что приведет к снижению инвестиционной привлекательности компаний.

По словам представителя российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), такая категоричная позиция основывается на опросе среди работодателей, у которых ценообразование продукции регулируется государством. Поэтому вопрос об увеличении МРОТ необходимо поднимать, основываясь на конкретных расчетах.

При этом в Минтруде особых возражений позиция ФНПР не вызывает. Однако необходимо провести консультации со всеми субъектами России, чтобы оценить возможности повышения МРОТ и медианной зарплаты.

Эксперты в области рынка труда сходятся во мнении, что для большинства российских регионов, которые серьезно отличаются друг от друга в плане доходов и экономического развития, общий подход по увеличению МРОТ будет работать крайне неэффективно. На повышение МРОТ часть предприятий может отреагировать уходом в тень или увольнением части сотрудников.

Также возможен риск повышения тарифов, так как увеличение МРОТ потребует от предприятий повысить зарплаты не только низкооплачиваемым сотрудникам, но и остальным, чтобы сохранить дифференциацию. Соответственно все издержки бизнес может перенести на потребителя.

В конце декабря сообщалось, что в России 2,5% работников крупных и средних предприятий получают зарплату уровня общероссийского минимального размера оплаты труда или ниже. В ведомстве подсчитали, что в апреле 2019 года, этот показатель составлял 2,9%, или 775 тыс. человек.