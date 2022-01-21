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Вице-премьер Чернышенко завил почти о полном восстановлении туристической отрасли в России

Вице-премьер Чернышенко: туристическая отрасль РФ восстановилась на 87% от уровня 2019 года

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Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края.

Российская туристическая отрасль России восстановилась на 87% от допандемийного уровня. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, передает РИА «Новости».

Согласно информации Минтранса, в прошлом году перелеты внутри страны совершили 89 млн человек, что на 22% больше по сравнению с 2019 годом. Чернышенко подчеркнул, что значительный вклад в это внесли меры государственной поддержки.

Ранее стало известно, что Подмосковье вошло в число лидеров национального рейтинга по развитию туризма и заняло второе место. В 2021 году Московская область обошла и Москву, которая оказалась на третьем месте. Возглавил рейтинг Краснодарский край.

Также сообщалось, что на Курильских островах создадут свободную таможенную зону, там же откроют офшор для рыбопереработчиков и туристических компаний. Участвовать в бизнесе на Курилах позвали и иностранных инвесторов, в том числе из Японии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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