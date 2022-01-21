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В России нашли способ снизить ипотечные ставки

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Российские власти нашли способ снизить стоимость ипотеки. Как пишут «Известия», Единому институту развития в жилищной сфере («Дом.РФ») откроют доступ к кредитным историям заемщиков при секьюритизации.

Разработкой законопроекта займется Минфин.

Документ могут внести на рассмотрение в Государственную Думу только в феврале 2023 года.

Планируется упростить выпуск ипотечных облигаций для кредитных организаций. Это увеличит объем свободных средств в банковской сфере. Это, в свою очередь, даст возможность снижать ипотечные ставки для благонадежных заемщиков, указали эксперты.

Основной эмитент на рынке ипотечных ценных бумаг — «Дом.РФ» — его доступ к кредитным историям позволит снижать расходы на выпуск ценных бумаг и повышать скорость проведения сделок. Также этот шаг повысит качество портфеля ипотечных кредитов.

Ранее сообщалось, что средний размер ипотеки в России за 2021 год вырос на 25%, до 3,28 млн рублей.

Также эксперты подсчитали, сколько нужно получать, чтобы взять московскую однушку в ипотеку.

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